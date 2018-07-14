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Мор'єнтес: Я б не став називати Роналду зрадником через перехід в Ювентус

21:40 315 Читать на русском
Мор'єнтес: Я б не став називати Роналду зрадником через перехід в Ювентус
Фернандо Мор'єнтес / Фото з соцмереж

Відомий екс-нападник Реала Фернандо Мор'єнтес прокоментував перехід Кріштіану Роналду в туринський Ювентус.

"Я б не став називати Кріштіану Роналду зрадником через те, що він пішов з Реала. Це не так. Роналду заслужив право вибирати клуб і робити те, що він хоче.

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Всі вболівальники Реала будуть вічно вдячні Роналду за те, що він зробив у футболі "вершкових" і за всі досягнення клубу в цей час", – цитує Мор'єнтеса видання Р-Спорт.

Нагадаємо, Кріштіану покинув Реал після 9 років виступів у складі "Королівського клубу" і тепер захищатиме кольори туринського Ювентуса. Вартість трансферу склала 100 млн євро.

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