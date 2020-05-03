Морозюк зізнався, як його підгодовують сусіди в Туреччині

Захисник Різеспора розповів, як добрі турецькі сусіди регулярно постачають йому їжу.

"Чесно, наскільки буває приємно, коли ти приїжджаєш після тренування втомлений і думаєш, що будеш готувати їсти, а тут дзвіночок у двері – сусідка приносить тобі вечерю. Стоїть така, з тацею. Дуже приємно.

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І це вже не вперше. Різні сусіди постійно щось приносять – то пиріжки, то булочки, то солодку турецьку випічку. Не знаю, чим я заслужив, але приємно", – сказав 32-річний Морозюк в Instagram.

Нагадаємо, в поточному сезоні екс-динамівець провів за Різеспор 22 матчі, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист. Наразі чемпіонат Туреччини перебуває на вимушеній паузі.

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