За словами 33-річного футболіста Різеспора, він перебуває на самоізоляції та почувається нормально.

"Я здав позитивний тест на коронавірус і зараз перебуваю на карантині. Загалом мені треба пробути на карантині 10 днів. Зараз вже пішов четвертий день. Слава Богу, все добре. Нічого такого.

Морозюк не думає про повернення у збірну України

Але пропали смакові рецептори і нюх. Решта, в принципі, все нормально. Думаю, якщо б не розмови про коронавірус і не тести, в звичайному режимі навіть не звернув би увагу. Тренувався далі, мені так здається", – цитує Морозюка Meta-ratings.

До слова, в поточному сезоні 33-річний екс-гравець збірної України провів 16 поєдинків, у яких віддав 2 асисти. Різеспор посідає 16 місце в турнірній таблиці.

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