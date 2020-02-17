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Морозюк з Різеспором поступився команді форварда Шахтаря – Гармаш просидів матч у запасі, Борячук навіть не в заявці

17 лютого 21:14 211 Читать на русском
Морозюк з Різеспором поступився команді форварда Шахтаря – Гармаш просидів матч у запасі, Борячук навіть не в заявці
Газіантепспор – Різеспор – 2:0 / Твіттер господарів

22 тур чемпіонату Туреччини подарував своєрідне дербі гравців Динамо та Шахтаря.

Суперліга, 22 тур

Газіантепспор – Різеспор – 2:0

Голи: Соуза, 52, Джілободжі, 90+2

Вилучення: Фернандеш, 56 (Р)

Нереалізовані пенальті: Демір, 57, 62 (Г)

Щоправда, представництво колишніх гравців українських грандів вийшло неповним. У основі Газіантепспора вийшов орендований з Шахтаря Кайоде, натомість Різеспор обмежився Морозюком. Гармаш залишився в запасі, а Борячука (ще один гравець, який належить Шахтарю) навіть не включили до заявки. Господарі мали більше нагод у першому таймі, але їхнім ударам бракувало точності – з 10-ти лише один летів у площину.

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По перерві гравці Газіантепспора дещо врегулювали приціл, і ледь не перший момент завершився голом. Соуза пробив низом після паніки в штрафному майданчику суперника, а рикошет не залишив шансів голкіперу. Далі були 5 хвилин сюрреалізму від Деміра. Форвард Газіантепспора примудрився двічі схибити з одинадцятиметрової позначки. Обидві спроби завершилися ударами вище воріт, голкіперу навіть не довелося втручатися.

Різеспор так і не покарав суперника за марнотратство, та ще й пропустив у компенсований час. Поразка відкинула "чорноморських яструбів" на 13 сходинку, становище Газіантепспора краще – дев'яте місце.

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