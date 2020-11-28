Різеспор приймав Галатасарай в рамках 10-го туру чемпіонату Туреччини. Читайте звіт на Футбол 24.

Турецька Суперліга, 10-й тур

Різеспор – Галатасарай – 0:4

Голи: Дьянь, 45+1 (пен.), 52, 79, Антальялі, 86

Вилучення: Болдрін, 77 (Р)

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Різеспор не знайшов жодних аргументів у протистоянні з Галатасараєм. Гості вийшли вперед наприкінці першого тайму, а після перерви Різеспор посипався. Стамбульці відвантажили господарям ще три м'ячі, які догравали матч у меншості.

Героєм поєдинку став сенегальський форвард Мбає Дьянь, який відзначився хет-триком. Весь матч у складі Різеспора провів екс-капітан Динамо Микола Морозюк, українець отримав жовту картку.

Після 10-ти турів Суперліги Галатасарай розташувався на другій сходинці, Різеспор – 10-й.

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