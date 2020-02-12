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Морозюк висміяв рівень англійської Гармаша

09:22 326 Читать на русском
Морозюк висміяв рівень англійської Гармаша
Микола Морозюк / Фото з відкритих джерел

Захисник Різеспора Микола Морозюк розповів про філологічні "трабли" новоспеченого півзахисника турецького клубу Дениса Гармаша.

"У Гармаша запитують: "Denis, are you tired?" ("Денисе, ти втомився?" – прим). А він відповідає: "Ні-ні-ні, я вже не буду, я три кружки чаю випив". Я просто валявся від цього.

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Потім: "Denis, tomorrow medical test, and after – you sign", мовляв, потім треба контракт підписувати. А він каже мені: "Шо? Попісяти? Так це я і зараз можу".

Я йому кажу: "Братан, будь ласка, залиш свою англійську у себе там, в Міловому, звідки ти, Луганська область". Слово "This" – це у нього все", – розповів Морозюк у шоу ТРЕНДЕЦЬ.

Нагадаємо, Морозюк покинув Динамо на початку 2019 року і перебрався у Різеспор, тоді як Гармаш перейшов до турецької команди взимку 2020-го на правах оренди.

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