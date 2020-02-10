Морозюк виділив найкращого тренера Динамо, з яким йому довелось працювати

Захисник Різеспора Микола Морозюк оцінив роботу наставників Динамо за часів своїх виступів за київський клуб.

"При всій повазі до Хацкевича, йому потрібні були помічники, хоча б один. У мене з ним ніяких проблем не було. Тренерський штаб – це ж не тільки головний тренер. Помічники сильно впливають. Ось у нас тренер, у нього до нас напівдистанція, у нього є 4-5 помічники, вони створюють атмосферу, як товариші наші.

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Був Ребров. Не можу сказати, що він там якийсь феноменальний тренер. Але це сучасний тренер, сучасне бачення футболу, розвиток футболу. Починаючи з U-15, всі команди рухалися в одному напрямку. Було видно, коли ми грали з дублем, що вони грають в той же футбол. Вони приходили в основу і розуміли, що й до чого. А зараз у 2020-му повертаємося десь в 2001-й", – поділився Морозюк в шоу ТРЕНДЕЦЬ на YouTube.

Нагадаємо, захисник покинув Динамо на початку 2019 року і переїхав у Туреччину. В поточному сезоні Морозюк зіграв 16 матчів у турецькій Суперлізі, його команда наразі посідає 12 місце.

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