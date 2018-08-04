Морозюк: Така перемога додає впевненості

Універсал київського Динамо Микола Морозюк поділився емоціями від перемоги "біло-синіх" над донецьким Шахтарем (1:0) у 3-му турі української Прем'єр-ліги.

"Думаю, головним стало те, що ми сьогодні справді билися один за одного, грали як одна команда. Ця єдність і стала визначальною. Власне, як і в попередніх іграх, де ми теж показали себе справжнім колективом.

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Не думаю, що в Шахтаря психологічна невпевненість, але якщо навіть так – це їхні проблеми. Ми граємо за рахунок власних сильних сторін. Добре готуємося і знаємо, завдяки чому ми можемо перемагати такі сильні команди. Але попереду багато таких самих за важливістю матчів, оскільки за будь-яку перемогу, як ми знаємо, все одно дають три очки.

Графік у нас не з легких, проте такі перемоги, як сьогодні, звичайно ж, додають нам свіжості і впевненості у собі. Тим більше, що після гри у Львові у нас був певний час відпочити, тож думаю, що у Празі ми будемо в повному порядку", – відзначив Морозюк у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, що "динамівці" напередодні здолали Шахтар завдяки голу Беньяміна Вербіча та очолили турнірну таблицю.