– Які ваші враження? Наскільки здивував чи не здивував вас результат матчу з Ференцварошем?

– Звичайно, як і всі, я не очікував на 0:4 від Ференцвароша. Тому здивував. Але до вилучення і загалом протягом першого тайму гра була рівною. На відміну від другого тайму, де була пасивна атакувальна і надто оборонна гра Динамо, що призвело до такого рахунку.

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Думаю, в перерві були розмови, був час на роздуми про те, як грати далі. І психологічно... Надто низько сіли, а суперник навпаки почав грати агресивніше та інтенсивніше. Що переросло в забиті мʼячі. А за рахунку 0:2 все стало зрозуміло.

– Чи правильно тоді буде підсумувати, що вилучення Дубінчака зламало всю гру Динамо, план на неї?

– Звичайно. Не хочу сказати, що він винен у поразці, але його вилучення відіграло величезну роль у вчорашньому результаті. Не можу бути впевнений, що з Дубінчаком Динамо виграло б, але мало б набагато більше шансів взяти три очки або зіграти внічию.

– Нинішній виступ Динамо в Лізі Європи загалом – нуль очок, нуль забитих – про що говорить? Теперішня команда все ж не дотягує до цього рівня?

– Мені здається, якраз оця статистика – нуль забитих, 10 пропущених – не може не позначатись на психологічному стані гравців. На них тисне ця відповідальність, і вони не можуть повністю зіграти в ту гру, яку можуть. Звичайно, 0:4 від Ференцвароша нікуди не годиться, але якщо дивитись на картину ширше, то принаймні зараз йде омолодження складу, плюс багато гравців, які не мають досвіду виступів на європейській арені, отримують його. Все одно цей шлях їм треба пройти.

Потенціал є. Інше питання – як його розвинути? Це вже до тренерського складу. Це процес. От вчора і Буяльського замінили, і Ярмоленко не грав. Це досвідчені гравці, які можуть в такий момент повести за собою, заспокоїти, керувати процесом. У Бражка та інших нинішніх лідерів нема ще того досвіду. Але вони його здобувають. Я відчуваю потенціал команди, їм куди розвиватись. Але далі вже за ними справа.

– Враховуючи положення Динамо Лізі Європи та лідерство в УПЛ, чи не вважаєте ви, що киянам зараз варто зосередитись на внутрішньому чемпіонаті й не витрачати сили на те, щоб таки добитись виходу в наступний етап єврокубків?

– Звичайно, треба враховувати, що це живі молоді хлопці, на них відображаються переїзди, плюс відповідальність, психологічний тиск від невдач. Це все впливає на фізичний стан, гравці травмуються. Також тренерському штабу важко імпровізувати. Але вони мають йти до того, щоб грати на 2-3 фронтах. Динамо завжди боролось, бореться й буде боротись за золоті медалі чемпіонату України, за Кубок, і єврокубки – це має прийти. І гравці мають бути до цього готові, не дивлячись на нинішні труднощі.

Дуже просто після таких ігор залити гравців, тренерів, клуб критикою. Та мені здається їх треба зараз повністю підтримати. Нічого не втрачено. На євроарені нам треба набирати очки в таблицю коефіцієнтів, щоб покращити своє становище на майбутнє", – сказав Морозюк у коментарі Tribuna.

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