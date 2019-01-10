Морозюк став гравцем турецького Різеспора

Англія — 12:18 3851
-
Дебютний гол Зінченка за Ман Сіті: англійські ЗМІ не вірять, що це не випадковість, але виставили українцю чудові оцінки
-
Мілевський покинув Кішварду – українець повернеться в Динамо БрестСвіт — 12:05 700
-
Коноплянка може покинути Шальке через порушення дисципліни – гравці відвідали нічний клуб після поразки в ЛЧНімеччина — 11:13 1906
-
Маліновський погодився перейти в Рому, – Ді МарціоІталія — 09:42 5033
-
ПСЖ поступився Генгаму та сенсаційно вилетів із Кубка французької лігиФранція — 07:30 1511
Всі новини