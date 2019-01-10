Морозюк став гравцем турецького Різеспора

Півзахисник Динамо Микола Морозюк продовжить кар'єру в турецькій Суперлізі.

Микола Морозюк відтепер захищатиме кольори турецького Різеспора на правах оренди, повідомляє офіційний сайт киян.

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Угода між клубами про оренду хавбека розрахована до кінця сезону 2018/19.

Варто відзначити, що за Різеспор вже виступає екс-динамівець Олександр Гладкий. Турецький клуб зараз знаходиться на останньому місці турнірної таблиці, маючи в активі 12 очок.

В нинішньому сезоні в усіх турнірах Морозюк провів за Динамо 19 матчів, в яких відзначився одним голом та двома асистами.

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