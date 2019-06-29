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Морозюк пояснив, чому вирішив залишитись у Різеспорі

12:53 122 Читать на русском
Морозюк пояснив, чому вирішив залишитись у Різеспорі
Микола Морозюк / ФК Різеспор

Захисник Різеспора Микола Морозюк прокоментував підписання повноцінного контракту з турецьким клубом.

"Я щасливий провести тут наступні три роки. Надходили пропозиції і від інших команд, але мені дуже сподобалося в Різе, тому я вирішив залишитися тут.

Морозюк підписав повноцінний контракт з Різеспором

Люди з Різе дуже люблять мене. Коли я сюди тільки приїхав, то команда була в поганому стані, але ми повірили в свої сили і навіть могли потрапити в єврокубки. Сезон завершили на хорошій позиції. Сподіваюся, продовжимо в тому ж дусі і в наступному сезоні", – сказав Морозюк haber61.net.

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Теги
Туреччина Різеспор Різеспор Українці за кордоном Микола Морозюк Микола Морозюк
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