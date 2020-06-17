Морозюк потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Туреччини

Захисник Різеспора Микола Морозюк отримав солідну оцінку за виступ у матчі 27-го туру чемпіонату Туреччини проти Галатасарая (2:0).

Морозюк разом з двома одноклубниками потрапив до символічної збірної 27-го туру чемпіонату Туреччина за версією Whoscored.

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Українець отримав пристойні 7.6 балів з максимальних 10. Зазначимо, що Різеспор Морозюка, в якому також виступають Денис Гармаш та Андрій Борячук, сенсаційно обіграв лідера турецької першості – Галатасарай.

До слова, Морозюк провів 21 поєдинок у складі Різеспора в поточному сезоні, записавши до свого активу 1 асист.

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