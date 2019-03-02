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Морозюк отримав вилучення у першому таймі матчу між Різеспором та Фенербахче – команда українця програла

20:57 276 Читать на русском
Морозюк отримав вилучення у першому таймі матчу між Різеспором та Фенербахче – команда українця програла
Морозюк отримав вилучення

Фенербахче у 24 турі чемпіонату Туреччини переміг Різеспор (3:2). Микола Морозюк отримав вилучення.

Туреччина, Суперліга, 24 тур

Фенербахче – Різеспор – 3:2

Голи: Азіз, 22, Сольдадо, 40, Мозес, 84 – Калдирим, 4 (АГ), Мельніяк, 55

Вилучення: Морозюк, 42 (Різеспор)

Гладкий забив переможний гол за Демірспор

У 24 турі турецької Суперліги Фенербахче приймав Різеспор. У стартовому складі гостей на поле вийшов Микола Морозюк. Вже на 20-ій хвилині українець отримав перше попередження, а на 42-ій змушений був покинути поле, побачивши перед собою червоне світло.

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У меншості Різеспор зміг відігратись, але наприкінці поєдинку Мозес приніс перемогу Фенербахче. Після цієї поразки команда Морозюка зрівнялась за очками з Фенербахче та посідає 13 сходинку.

Теги
Туреччина Відеоновини Різеспор Різеспор Українці за кордоном Микола Морозюк Микола Морозюк
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