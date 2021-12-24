Морозюк не планує завершувати кар'єру – екс-капітан Динамо вже півроку залишається без клубу
Колишній гравець Динамо та збірної України Микола Морозюк не виключає повернення на батьківщину.
"Важке питання. У мене закінчився контракт у Туреччині, я планував відпочити трохи та рухатися далі. І якось затяглося все це. І не було цікавих варіантів. І вже півроку працюю один. В Україну не планував повертатися, але я не приховуватиму, що готовий обговорювати, якщо буде щось цікаве.
Морозюк: Хто популярніший – я чи моя колишня дружина? А чому колишня?
Багато хто вважає, що 33 роки – це вже захід сонця, настав час списувати. Я не готовий завершувати кар'єру. Відчуваю, що не готовий, хочеться грати ще. Але треба щось цікаве, а не просто догравати", – цитує Морозюка Sport.ua.
Влітку Микола попрощався з Різеспором, за який виступав з 2019-го.
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