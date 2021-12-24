"Важке питання. У мене закінчився контракт у Туреччині, я планував відпочити трохи та рухатися далі. І якось затяглося все це. І не було цікавих варіантів. І вже півроку працюю один. В Україну не планував повертатися, але я не приховуватиму, що готовий обговорювати, якщо буде щось цікаве.

Морозюк: Хто популярніший – я чи моя колишня дружина? А чому колишня?

Багато хто вважає, що 33 роки – це вже захід сонця, настав час списувати. Я не готовий завершувати кар'єру. Відчуваю, що не готовий, хочеться грати ще. Але треба щось цікаве, а не просто догравати", – цитує Морозюка Sport.ua.

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