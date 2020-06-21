Морозюк назвав головні відмінності між УПЛ та турецькою Суперлігою 

Захисник Різеспора Микола Морозюк поміркував щодо того, чим турецький футбол відрізняється від українського.

"У Туреччині інший менталітет. Я не можу сказати, що він якийсь там нереальний. Це звичайний футбол, який відрізняється своїми емоціями, підходом, стилем, поглядами.

"Я хочу і готовий": Морозюк прокоментував чутки про можливий перехід у Фенербахче

Турки легше ставляться до футболу, вони люблять грати в такий, можна сказати, розслаблений футбол. На мій погляд, їм складно грати в єврокубках, тому що вони стикаються з певною дисципліною, тактикою і так далі, чого в Туреччині, на жаль, не так багато.

Якщо порівняти з Україною, у нас все побудовано на бажанні, на боротьбі, на якомусь плані на гру, якого команда повинна дотримуватися, але самого футболу мало. Тут же все навпаки. І команди, у яких є певний мікст між грою в футбол і дисципліною, не маючи у складі якихось яскравих зірок, показують хороший результат і знаходяться угорі турнірної таблиці. Звичайно, не беру до уваги команди, в які приїжджають футболісти з хороших клубів. Вони беруть трохи іншим", – сказав Морозюк у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, після рестарту турецької Суперліги Різеспор сенсаційно здолав Галатасарай (2:0) і, набравши 28 очок, посідає 14-ту сходинку у турнірній таблиці. Морозюк у поточному сезоні провів за свою команду 23 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Камбек Ярмоленка і Маліновського, дербі Ліверпуля, екзамен Барселони та Моурінью проти Ман Юнайтед – топ-матчі вікенду