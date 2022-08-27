"Як для Ліги Європи, не можна сказати, що це непрохідна група. Можна боротися за перше-друге місце. Думаю, Динамо під силу вийти з цієї групи. Буде важко, але кияни можуть подолати цей бар'єр.

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Так, Динамо недавно грало з Фенербахче і перегравало його, але в групі дещо інша специфіка. Можна взяти очки з тими ж турками, але втратити із Ренном. Тут потрібно добре пройти дистанцію.

Думаю, найближчим часом ми побачимо зовсім інше Динамо. Наскільки я знаю з середини команди, в Динамо не дуже хороший психологічний стан. Важко грати відповідальні матчі, знаходячись постійно закордоном, без сімей і знаючи, що коїться у нас в державі. В такому графіку дуже важко працювати. На гравцях нереально велика відповідальність. Багато молодих футболістів і їм непросто. Команду можна критикувати за помилки, але за те, що вони пройшли Фенербахче і Штурм – тільки похвалити. Бенфіка – це інший рівень зараз у порівнянні з нинішнім Динамо.

В новому турнірі для Динамо найголовніше – відновитися психологічно і зробити висновки. Після повернення в Україну в команді все налагодиться. Мірча Луческу знайде правильні слова і динамівці знов будуть окрилені. Простих ігор в Лізі Європи не буде, проте у Динамо є хороші шанси. Я вірю, що кияни не без проблем, але вийдуть із своєї групи", – сказав Морозюк у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, після розгромного вильоту від Бенфіки (0:5 за сумою двох матчів) Динамо опинилось у Лізі Європи. Його суперниками у групі будуть французький Ренн, турецький Фенербахче та кіпрський АЕК Ларнака.

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