"У Максимова є дуже багато плюсів, але і є кілька мінусів, які роблять його звичайним тренером, хоча він міг би стати топом як для України. Він дає гравцям свободу у плані тренувань, у побуті.

"Різника не ставили, бо нам 5 пенальті дадуть": Максимов – про кадрову катастрофу Ворскли і підсумки половини сезону

А мінус – його паніка після програних матчів, як він це переносить на гравців. Я ніколи не розумів його трауру. Розумію, що люди можуть переживати по-різному, але це занадто. Виходить блідий, таке відчуття, що після Хелловіна повернувся", – розповів Морозюк для SportUA LIVE.

Нагадаємо, Максимов зараз очолює Ворсклу, яка після 18-ти турів УПЛ розташувалась на 5-й сходинці.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ