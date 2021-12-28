Суперліга, 15 тур

Коньяспор – Різеспор – 1:1

Голи: Хаджіахметовіч, 7 – Торун, 65

Вилучення: Пехліван, 90+6 (Р)

Морозюк вийшов у основі гостей, а от Кравець залишився у запасі. Вже на 7 хвилині Коньяспор відкрив рахунок зусиллями Хаджіахметовіча, який замкнув подачу зі штрафного.

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Різеспор міг відігратися ще до перерви, однак змарнував кілька моментів. Ситуацію виправив Торун, вдало зігравши на добиванні після стрімкою контратаки. Кравець вийшов на 84 хвилині, проте не встиг відзначитися результативною дією.

Команди українців продовжують йти у середині таблиці – Коньяспор десятий, а Різеспор дванадцятий.

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