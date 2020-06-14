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Морозюк і Гармаш допомогли Різеспору сенсаційно здолати Галатасарай – кіпер стамбульців Муслера зазнав жахливої травми

14 червня 23:32 172 Читать на русском
Морозюк і Гармаш допомогли Різеспору сенсаційно здолати Галатасарай – кіпер стамбульців Муслера зазнав жахливої травми
Різеспор – Галатасарай / фото із соцмереж

Справжньою сенсацією завершився матч 27-го туру турецької Суперліги між Різеспором із українцями в складі та стамбульським Галатасараєм. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Туреччина, Суперліга, 27-й тур

Різеспор – Галатасарай – 2:0

Голи: Шкода, 42, Торун, 53

Нереалізований пенальті: Шкода, 42

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Господарі повели в рахунку під завісу першого тайму. На 42-й хвилині Мілан Шкода взявся пробити одинадцятиметровий і, хоч і не зумів його реалізувати, але опинився першим на добиванні та пробив Коджука з другої спроби.

А на старті другої половини гри Різеспор шокував Галатасарай ще одним голом. Це Тунай Торун скористався невдалими діями гостей в обороні й зумів із кількох метрів таки проштовхнути м'яч у сітку.

Гідної відповіді стамбульці до фінального свистка так і не змогли дати. Вочевидь, негативний вплив на матч Галатасарая мала жахлива травми основного кіпера Фернандо Муслери. На 24-й хвилині уругваєць зіткнувся зі Шкодою і покинув поле на ношах. Досвідченого воротаря госпіталізували та діагностували в нього подвійний перелом стопи.

До слова, за Різеспор увесь матч відіграв Микола Морозюк, а Денис Гармаш вийшов у старті й був замінений на 68-й хвилині. Андрій Борячук на полі так і не з'явився.

Завдяки несподіваній перемозі Різеспор зумів покинути зону вильоту. Тепер команда українців посідає 14-те місце й на 3 очки випереджає небезпечну зону. Галатасарай залишився 3-м, але може втратити цю сходинку після матчу Сівасспора.

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Теги
Українці за кордоном Фернандо Муслера Фернандо Муслера Галатасарай Галатасарай Туреччина Важка травма Андрій Борячук Андрій Борячук Різеспор Різеспор Денис Гармаш Денис Гармаш Микола Морозюк Микола Морозюк
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