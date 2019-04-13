Морозюк допоміг Різеспору здолати Гезтепе, Коньяспор Опанасенка розписав мирову з Сівасспором

Відбулись чергові матчі 28-го туру чемпіонату Туреччини за участі українських легіонерів.

Турецька Суперліга, 28-й тур

Різеспор – Гезтепе – 1:0

Гол: Шаєшує, 51

Коньяспор – Сівасспор – 1:1

Голи: Шахінер, 22 – Діабате, 39

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Різеспор мінімально переміг Гезтепе. У стартовому складі господарів вийшов український хавбек Микола Морозюк та був замінений на 84-й хвилині. 31-річний півзахисник отримав одну з найнижчих оцінок (7) у своїй команді за версією авторитетного порталу sofascore. Перемога підняла Різеспор на 6-ту сходинку турнірної таблиці.

Коньяспор відкрив рахунок на правах господарів вже на 22-й хвилині, проте до перерви гості зуміли вирівняти становище. У другій половині зустрічі суперники голів не забивали. Український захисник господарів Євген Опанасенко (оцінка sofascore – 6,5) провів на полі 59 хвилин, після чого був замінений. Коньяспор впевнено перебуває у середині турнірної таблиці на 9-й сходинці.

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