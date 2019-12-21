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Морозюк допоміг Різеспору здобути несподівану перемогу в чемпіонаті Туреччини

17:42 358 Читать на русском
Морозюк допоміг Різеспору здобути несподівану перемогу в чемпіонаті Туреччини
Різеспор святкує перемогу / фото з відкритих джерел

Українець вийшов у стартовому складі Різеспора на матч 16 туру чемпіонату Туреччини проти Єні Малатьяспора.

Чемпіонат Туреччини, 16 тур

Єні Малатьяспор – Різеспор – 0:2

Голи: Чаглаян, 6, Умар, 72.

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Команда Морозюка відкрила рахунок вже на 6 хвилині – відзначився 23-річний форвард Чаглаян. У другому таймі перевагу гостей збільшив Умар, який відзначився на 72 хвилині. Господарі, які перебувають на 7 місці і претендують на вихід у єврокубки, так і не змогли організувати гідну відповідь.

Морозюк провів на полі увесь матч. В його пасиві жовта картка на 71 хвилині. За свою гру українець отримав 6,7 балів від статистичного порталу SofaScore (середня оцінка Різеспора – 6,96). Він 53 рази зустрівся з м'ячем, пасував з точністю 70%, виконав одне перехоплення, 4 невдалі спроби дриблінгу та 4 підкати.

До слова, після цієї перемоги Різеспор посідає 12 місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

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Микола Морозюк Микола Морозюк Туреччина Різеспор Різеспор Єні Малатьяспор Єні Малатьяспор Українці за кордоном
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