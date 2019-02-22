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Морозюк допоміг Різеспору здобути чергову перемогу – українець став одним із найгірших гравців у команді

21:48 58 Читать на русском
Морозюк допоміг Різеспору здобути чергову перемогу – українець став одним із найгірших гравців у команді
Морозюк допоміг Різеспору здобути перемогу

Різеспор в поєдинку 23 туру чемпіонату Туреччини продовжив безпрограшну серію, обігравши Єні Малятьяспор. Микола Морозюк відіграв увесь матч.

Чемпіонат Туреччини, 23 тур

Різеспор – Єні Малятьяспор – 3:0

Голи: Шаешуе, 27, Мурікі, 90+5, Накульма, 90+8

В поєдинку 23 туру турецької першості Різеспор Миколи Морозюка приймав претендента на потрапляння в єврокубки Єні Малатьяспор. Господарі розгромили суперника з рахунком 3:0.

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Перший гол красивим ударом в середині першого тайму провів Шаешуе. У компенсований час Різеспор забив ще двічі – відзначились Мурікі та Накульма.

Морозюк, який виступає за Різеспор на правах оренди з Динамо, вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч. Українець отримав від SofaScore оцінку 7.1 – один з найнижчих балів у команді.

Ця перемога стала для Різеспора вже 5-ю в останніх 6-ти матчах. Аналогічною формою можуть похвалитись хіба що 3 лідери – Істанбул Башакшехір, Галатасарай та Бешикташ.

Команда Морозюка набрала 28 очок та піднялась на 10 позицію чемпіонату. Єні Малятьяспор залишився на 5-й сходинці (34 пункти).

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Микола Морозюк Микола Морозюк Туреччина Головне Різеспор Різеспор Єні Малатьяспор Єні Малатьяспор Українці за кордоном
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