Чемпіонат Туреччини, 6-й тур

Сівасспор – Різеспор – 0:2

Голи: Фабрісіо, 3, Ремі, 90+1

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Гості відкрили рахунок вже на третій хвилині поєдинку. Після пропущеного швидкого м'яча гравці Сівасспора перехопили ініціавтиву, намагаючись відігратись, але під завершення зустрічі гості лише подвоїли перевагу.

Весь матч у складі Різеспора провів український півзахисник Микола Морозюк, результативними діями гравець не відзначився, але на 38-й хвилині отримав жовту картку.

Перемога дозволила Різеспору піднятись на 5-ту сходинку турецької Суперліги, Сівасспор – 14-й.

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