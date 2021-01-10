Різеспор приймав Денізліспор в рамках 18-го туру турецької Суперліги. Читайте звіт на Футбол 24.

Чемпіонат Туреччини, 18-й тур

Різеспор – Денізліспор – 1:1

Голи: Рузгар, 90+2 – Родальєга, 9

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Гравці Денізліспора організували швидкий гол і грали на втримання рахунку. Після перерви господарі повністю володіли грою, але вирівняти становище вдалось лише наприкінці зустрічі.

Весь поєдинок у складі Різеспора провів екс-хавбек Динамо Микола Морозюк. Українець провів непоганий поєдинок та отримав одну з найвищих оцінок у матчі за версією SofaScore.

Після 18-ти турів Різеспор розташувався на 14-й сходинці, Денізліспор залишається у зоні вильоту – 20-те місце.

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