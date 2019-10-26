Морозюк допоміг Різеспору перервати шестиматчеву безвиграшну серію

У турецькій Суперлізі відбувся черговий матч за участю нашого легіонера. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Туреччина, Суперліга, 9 тур

Різеспор – Анкарагюджю – 2:0

Голи: Самудіо, 29 (пен.), Болдрін, 59

У матчі 9-го туру Різеспор з екс-динамівцем Миколою Морозюком у складі на власному полі зумів перервати свою безвиграшну смугу, здолавши Анкарагюджю. В обох таймах по голу забили Самудіо і Болдрін відповідно. У попередніх шести матчах команда українця зазнала чотирьох поразок і двічі зіграла унічию.

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Микола Морозюк вийшов на поле у стартовому складі і провів увесь матч. Якимось результативними діями наш півзахисник не відзначився, провів доволі посередній матч і отримав оцінку 6,9. Лише троє гравців Різеспора отримали нижчий бал.

Нагадаємо, у цьому сезоні українець провів за турецьку команду 8 матчів.

Після цієї перемоги Різеспор набрав 11 очок і посідає десяту сходинку, Анкарагюджю з 9 балами чотирнадцятий.

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