Турецька Суперліга, 37-й тур

Генчлерберлігі – Різеспор – 2:1

Голи: Юхансон, 45, Сьйо, 63 – Самудіо, 74

"Чорноморський яструб" завітав у гості до одного зі аутсайдерів чемпіонату – Генчлерберлігі. З перших хвилин на полі з'явився Микола Морозюк. Його колектив пропустив під завісу першого тайму, обрізавшись перед штрафним. В дебюті другого тайму кіпер Різеспора виймав м'яч із сітки вдруге після стрімкої контратаки.

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Морозюк і Ко помчали відігруватись, а на допомогу прийшов кутовий. Його взявся виконувати український захисник. Це спрацювало! Подача прямо на голову Самудіо завершилось точним ударом. Для Миколи це перша результативна дія за понад три місяці. Все ж, асисту українця виявилось замало бодай для нічиєї – фінальний свисток зафіксував сенсаційну поразку 1:2.

Різеспор із 42 заліковими балами залишився на 11 позиції Суперліги. Генчлерберлігі, який набрав 35 очок, піднявся на 19 сходинку.

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Асист Морозюка: