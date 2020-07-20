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Морозюк асистом покращив шанси Різеспора у боротьбі за виживання, Віда голом посприяв перемозі в принциповому дербі

11:10 - Читать на русском
Морозюк асистом покращив шанси Різеспора у боротьбі за виживання, Віда голом посприяв перемозі в принциповому дербі
Микола Морозюк / ФК Різеспор

Відбулись матчі 33-го туру чемпіонату Туреччини, в яких не обійшлось без колишніх представників Динамо. Читайте звіт про матчі на сайті Футбол 24.

Чемпіонат Туреччини 2019/20, 33-й тур

Бешикташ – Фенербахче – 2:0

Голи: Віда, 63, Генюл, 70

Вилучення: Мурікі, 25 (Фенербахче)

Різеспор – Єні Малатьяспор – 3:0

Голи: Шкода, 29, 36, (пен.), Болдрін, 32

В центральному матчі туру Бешикташ приймав удома Фенербахче. В першій половині команди розійшлись без голів, а от у другій Бешикташ повів у рахунку завдяки голу Віди, який протягнув м'яча до штрафного суперника, і завершив красиву комбінацію "орлів".

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Трохи пізніше Генюл подвоїв перевагу господарів. Додамо, що Віда відіграв повний поєдинок, а от ще один екс-легіонер Динамо Ленс був замінений на 68 хвилині із жовтою карткою в пасиві.

Різеспор розгромив Єні Малатьяспор та майже оформив прописку в еліті на наступний сезон. Рахунок було відкрито за безпосередньої участі Морозюка, який класним навісом знайшов Шкоду. Вже за 3 хвилини Болдрін подвоїв перевагу, а Шкода на 36 хвилині оформив дубль з пенальті. Слід додати, що Морозюк провів на полі повний поєдинок, а от Денис Гармаш відіграв 69 хвилин, за які запам'ятався лише жовтою карткою.

Таким чином, Різеспор набрав 35 очок та залишився на відстані трьох очок від зони вильоту – команді Морозюка достатньо не поступитись Фенербахче в завершальному турі. Бешикташ має шанси піднятись на третє місце, у випадку поразки Сівасспора та своєї перемоги.

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Теги
Українці за кордоном Відеоновини Денис Денис Гармаш Микола Микола Морозюк Домагой Домагой Віда Джермейн Джермейн Ленс Бешикташ Бешикташ Туреччина Різеспор Різеспор
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