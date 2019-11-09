Морозюк асистом допоміг Різеспору здолати Антальяспор Бланко Лещука

Різеспор Морозюка мінімально переграв Антальяспор Бланко Лещука в рамках 11-го туру чемпіонату Туреччини.

Різеспор вдома обіграв Антальяспор. Рахунок на 26 хвилині відкрив Абархун, замкнувши подачу Морозюка з кутового. До перерви Микола ще встиг відзначитись із знаком мінус, отримавши жовту картку. В другому таймі Четін залишив Різеспор в меншості, проте Антальяспор не зумів скористатись цим.

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Таким чином, Різеспор набрав 14 очок та піднявся на 10 місце, Антальяспор з 11 пунктами лишився на 15 сходинці.

До слова, Микола Морозюк провів 78 хвилин на полі та отримав другу найкращу оцінку в своїй команді (7,2), тоді як Бланко Лещук відіграв увесь матч та отримав 6,9. Додамо, що обидва гравці отримали жовті картки.

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