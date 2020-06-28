Морозюк асистом допоміг Різеспору врятуватись, Кравець сенсаційною перемогою піднявся з дна

Різеспор з Морозюком у складі врятував нічию в матчі 29-го туру чемпіонату Туреччини проти Денізліспора (2:2), а Кайсеріспор Кравця здобув сенсаційну перемогу над Сівасспором (2:0). Читайте звіт про матч на сайті Футбол 24.

Чемпіонат Туреччини 2019/20, 29-й тур

Різеспор – Денізліспор – 2:2

Голи: Шкода, 40, Болдрін, 71 – Еступініан, 20, І. Фернандеш, 30, (аг.)

Сівасспор – Кайсеріспор – 0:2

Голи: Ачар, 45+2, Менса, 83, (пен.)

Різеспор із Морозюком у стартовому складі був змушений відіграватись впродовж зустрічі – Еступініан відкрив рахунок на 20 хвилині, а Фернандеш за 10 хвилин зрізав м'яч у власні ворота. До перерви Різеспор відігрався – після класного кросу від Морозюка Шкода зменшив відставання ударом під поперечку.

Однак на цьому виступ українця завершився – Миколу замінили на 42 хвилині. Загалом, українець провів непогану зустріч, отримавши 6,9 балів. Відзначимо точність передач Морозюка – 88% безпомилкових пасів, вигране верхове єдиноборство та вдала спроба відбору – одна з двох.

Кравець з Луго продовжили невтішну серію

У другій половині Різеспор відігрався завдяки голу Болдріна. Цікаво, що сталося це одразу після виходу ще одного українця – Дениса Гармаша, який відіграв 20 хвилин та отримав оцінку 6,7 балів. Ще один українець – Андрій Борячук – провів на лаві для запасних увесь матч.

А от Кайсеріспор Кравця здобув несподівану перемогу над Сівасспором, який посідає третю сходинку. Українець вийшов у стартовому складі, а перший гол було забито перед самісінькою перервою – результативний удар в активі Ачара. Весь поєдинок українець не дограв – його замінили на 69 хвилині, а його одноклубники поставили крапку наприкінці матчу – Менса реалізував пенальті.

Статистичний портал Sofascore оцінив виступ нападника у 6,6 балів. В активі українця – 1 удар повз ворота, 23 дотики до м'яча, 80% точних передач та 6 виграних верхових дуелей з 9.

Таким чином, Різеспор набрав 29 очок та розташувався на 14 місці, відстаючи від Денізліспора на 3 пункти. А перемога Кайсеріспора суттєво покращила шанси команди на виживання – тепер Кравець та Ко мають в активі 28 залікових балів і близькі до рятівної 15 позиції.