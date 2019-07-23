Морозов попросив вибачення у Ярмоленка за фразу "футбольне бидло"

Експерт телеканалу Футбол 1/2 Сергій Морозов перепросив у екс-півзахисника Динамо Андрія Ярмоленка за скандальний вислів у 2016 році.

"Це було сказано на емоціях. Там був епізод, коли після зупинки гри виникла бійка між гравцями. Ярмоленко вдарив ногою свого товариша по збірній України Тараса Степаненка, і я дуже емоційно відреагував. Проходить час – і розумієш це. Слово не горобець, вилетить – не впіймаєш", – поділився Морозов в коментарі Tribuna.

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Експерт також подзвонив Ярмоленку та вибачився у телефонній розмові:

"Хочу перед тобою вибачитися за той емоційний момент. Я потім аналізував і думав, як твоя родина, друзі, батьки відреагували. І чесно кажучи, почало скреготати на серці. Давай, без образ. Добре? Коли будеш в Україні, то знайдемо час зустрітися?"

Нагадаємо, у 2016-му році під час матчу між Динамо та Шахтарем Андрій Ярмоленко вдарив по ногах Тараса Степаненка після того, як той святкував гол біля вболівальників киян. Після цього інциденту Сергій Морозов назвав Ярмоленка "футбольним бидлом", що спричинило неабиякий резонанс.

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