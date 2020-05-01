Морозов зізнався, як посприяв трансферу Леоненка в Динамо

Колишній український футболіст та тренер Сергій Морозов, який нині працює футбольним експертом на каналах Футбол 1/2/3 пригадав, як свого часу став ініціатор переходу Віктора Леоненка у київський клуб.

"На початку 1991 року у мене виник варіант роботи в молдавському Тилігулі. Я відхилив пропозицію молдаван, але поки знайомився з командою, побував на їхньому матчі проти тюменського Геолога. Мені тоді дуже сподобався нападник гостей Леоненко.

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А я дружив і дружу дотепер з колишнім гравцем Динамо Анатолієм Сучковим, який багато років працював тренером-селекціонером киян. Я йому подзвонив, порекомендував звернути увагу на цього хлопця. Сучков поїхав на наступний матч Геолога – у Чернівці. Відразу після нього Леоненка запросили до Києва. А я, так вийшло, через пару місяців став головним тренером Геолога. Але Віктор потім якось приїжджав в Тюмень, ми з ним зустрічалися, тобто, знайомі ще з тих часів", – розповів Морозов в інтерв'ю каналу Футбол 1.

Нагадаємо, Леоненко розпочав професіональну кар'єру у 1988 році у тюменському Геолозі. В 1991 році перейшов у московське Динамо, хоча мав попередню домовленість про перехід саме в український клуб. В Києві нападник опинився за рік і грав у складі "біло-синіх" до 1998 року. Завоював з командою чотири чемпіонства, два Кубки країни, а також тричі поспіль визнавався найкращим футболістом України.

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