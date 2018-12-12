Морозов назвав схеми Шахтаря, які можуть спрацювати у матчі з Ліоном

Футбольний експерт Сергій Морозов назвав кілька тактичних схем, які може використати наставник Шахтаря Паулу Фонсека у матчі ЛЧ проти Ліона.

"Один з можливих варіантів складу, який я бачу: Коваленко зліва, а Тайсон на позиції під нападником, щоб розганяти атаки. На позиції лівого вінгера може зіграти і Болбат. Або, як варіант, Тайсон і Марлос на своїх позиціях, а між ними Алан Патрік. І вони з Тайсоном будуть періодично мінятися місцями.

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У будь-якому випадку, більше користі від Тайсона саме в центрі", – цитує Морозова видання segodnya.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон розпочнеться, сьогодні, 12 грудня, початок о 22:00. Для виходу в плей-офф "гірників" влаштує лише перемога над французами.

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