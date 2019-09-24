Морозов: Крім Шахтаря, в чемпіонаті України топ-команд немає

Футбольний експерт Сергій Морозов напередодні поєдинку 9-го туру УПЛ між Шахтарем та Ворсклою оцінив силу "гірників".

"Шахтар в восьми турах здобув вісім перемог – так буде він продовжувати і надалі. Якщо буде нічия або поразка у Полтаві, то в цьому буде винен тільки Шахтар. Сьогодні рівень нашого чемпіонату такий, що крім Шахтаря топ-команд немає.

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Так, є команди, які завдяки старанню, завдяки роботі тренера, можуть чогось досягти. Їх дуже багато – однакових команд. Що на останньому місці, що у верхній шістці. Трошки виділяються хіба що Олександрія, Зоря і київське Динамо.

Каштру, в порівнянні з попереднім наставником Шахтаря, з самого початку більше довіряє молодим гравцям. Тільки перші кілька турів він грав одним складом, а потім і Соломон, і Тете, і Антоніо почали грати. І інші гравці виходять теж. З точки зору ротації складу, перший тайм з Ворсклою Каштру почне грати основою, на результат. А потім будуть заміни. Але весь матч на полі проведуть 7-8 осіб, які потім вийдуть грати з Аталантою", – цитує Морозова ТК Футбол.

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