Морозов – про фразу "футбольне бидло": Якби тоді вдарили Ярмоленка, я б застосував ці слова до іншого футболіста

Футбольний експерт Сергій Морозов розповів, чи шкодує, що назвав Ярмоленка футбольним бидлом у 2016 році.

"Якби в той момент було навпаки, вдарили б Ярмоленка, то я б застосував цю фразу до будь-якого іншого футболіста. Тому що у нас футбол перестав мати виховний характер. А це повинно бути.

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Адже сьогодні футбол – це гроші, випущені майки, наколки на руках, розмови серед футболістів, які не видно на футбольному полі. Але поза його межами все зводиться до того, у кого яка машина, у кого яка квартира. І на цьому все закінчується.

Вони кажуть зовсім не про те, що і хто прочитав, хто що вивчив, подивився. На жаль, загальний футбольний інтелект з тих часів, коли я був чемпіоном в луганській Зорі у 1972 році, і по сьогоднішній день практично не змінився. Змінилося мовне спілкування, а не цінності", – цитує Морозова Tribuna.

Нагадаємо, у 2016-му році під час матчу між Динамо та Шахтарем Андрій Ярмоленко вдарив по ногах Тараса Степаненка після того, як той святкував гол біля вболівальників киян. Після цього інциденту Сергій Морозов назвав Ярмоленка "футбольним бидлом", що спричинило неабиякий резонанс.