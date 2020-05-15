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Мороз зізнався, чи пропонували йому посаду головного тренера Динамо

19:34 480 Читать на русском
Мороз зізнався, чи пропонували йому посаду головного тренера Динамо
Юрій Мороз / Фото ФК Динамо

Наставник молодіжки Динамо Юрій Мороз поділився своїми амбіціями біля керма основної команди киян.

"Мені не пропонували місце наставника в головній команді. Я займаюся тим, чим займаюся. Я люблю цю справу.

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Можна говорити, що немає солдата, який не мріє стати генералом. Так, немає таких. Але на сьогодні у Динамо є головний тренер – Олексій Михайличенко.

Приймаємо його таким, яким він є, і допомагаємо йому в усьому. Тренери U-19 і дубля, футболісти цих же категорій будуть робити все, щоб Михайличенко вигравав з Динамо все і залишався головним тренером. Чим довше – тим краще", – розповів Мороз для програми Трендець.

Нагадаємо, Олексій Михайличенко очолив Динамо у серпні 2019 після звільнення Олександра Хацкевича.

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Теги
Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Юрій Мороз Юрій Мороз Динамо U-21 Динамо U-21
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