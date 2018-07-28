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Мороз: Збірна України U-19 продемонструвала, що у нас є футболісти, й вони конкурентоспроможні

15:22 191 Читать на русском
Мороз: Збірна України U-19 продемонструвала, що у нас є футболісти, й вони конкурентоспроможні
Юрій Мороз / ФК Динамо

Наставник Динамо U-21 Юрій Мороз прокоментував виступ юнацької збірної України U-19 на Євро-2018.

"На мій погляд, ця команда продемонструвала, що у нас є футболісти, й вони конкурентоспроможні. Честь та хвала їм.

Мороз: В Динамо я уже не теоретик, я тренер полей и огородов

Можливо, десь їм пощастило, але все одно молодці. Шкода, що не дісталися фіналу й не повторили успіх збірної 19-річних зразка 2009 року, але нинішня команда яскраво відповіла всім критикам, які кажуть, що на сьогодні у нас певний упадок в українському футболі", – розповів Мороз прес-службі Динамо.

Нагадаємо, збірна України U-19 зазнала поразки від Португалії з рахунком 0:5 у півфіналі Євро-2018 та вилетіла з турніру, однак пробилась на ЧС-2019 U-20.

Україна U-19 – Португалія U-19 – 0:5 – відео голів

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