"Задоволений грою, але не задоволений результатом. Хлопці сьогодні керували грою, старалися, домінували, комбінували. Хороша активність була на футбольному полі. Пресингували, але на жаль.

Колос – Чорноморець – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Установка була перш за все виграти. Те, що хлопці біжать, створюють моменти біля чужих воріт... Знову ж насторожує контроль при грі в обороні, індивідуальні помилки призводять до взяття воріт.

Чи заслужено знову пропустили два м'ячі? Якщо пропустили, то так. Десь слабка концентрація в моментах, коли ми пропускали голи. Відскоки. І другий м'яч – начебто нас більше, але гравець грає головою, забиває гол. Неуважність призвела до поразки. Відсутність Кравченка? Сергія не вистачало не тільки на полі, але і в роздягальні. Є певні у нього проблеми, тож сьогодні ми були без нього", – наводить слова Мороза meta-ratings.

До слова, Чорноморець мінімально поступився Колосу (1:2) та програв вже вшосте у чемпіонаті.

Колос втримав перемогу над Чорноморцем – заміни Кузнєцова принесли результат