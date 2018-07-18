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Мороз: В Динамо я вже не теоретик, я тренер полів та городів

15:53 351 Читать на русском
Мороз: В Динамо я вже не теоретик, я тренер полів та городів
Юрій Мороз / ФК Динамо Київ

Тренер молодіжних команд Динамо Юрій Мороз розповів про свою роботу в київському клубі.

"Якщо любиш свою роботу – скрізь легко. Але насправді – непросто бувало. Але сьогодні мені цікавіше і більш пізнавально в Динамо. Кожен день ти оцінюєш свою роботу. Все-таки, як не крути, тренер у збірній залежний від клубів.

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Ти весь час на зв'язку з клубами, просиш їх, ось той мало рухається, той теж помиляється, дайте якусь індивідуальну роботу. Там більше розмовний жанр, ніж практика.

А тут, у Динамо – ти вже не теоретик. Тут ти тренер полів і городів. Кожен день працюєш і аналізуєш, що потрібно додати і прибрати для досягнення максимального результату. Але цікаво все-таки, і там, і тут", – цитує Мороза Команда 1.

Теги
Динамо Динамо Юрій Мороз Юрій Мороз
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