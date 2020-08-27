"Зараз у нас вихідні, збираємося на базі 29 серпня і приступаємо до роботи. Поки немає інформації, хто залишиться з нами, а хто буде займатися з першою командою. У форматі діалогу з Мірчею Луческу обговоримо, що потрібно, щоб ми були поруч з основою.

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Тренувальний процес не зміниться, а склад команди може помінятися. Про спаринги не можу поки сказати точно, чекаємо 29 серпня і тоді будемо володіти більш конкретною інформацією. Але на 4 вересня плануємо контрольний поєдинок із Динамо U-19", – цитує слова Юрія Мороза офіційний сайт киян.

Зазначимо, наразі у чемпіонаті України пауза через матчі національної збірної. УПЛ відновиться 12 вересня – київське Динамо зіграє з Десною.

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