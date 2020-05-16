Мороз пояснив, чого бракує Шепелєву, аби повністю розкрити власний потенціал

Головний тренер Динамо U-21 Юрій Мороз поділився думками щодо півзахисника "біло-синіх" Володимира Шепелєва.

"Нарешті люди розібралися, хто такий Шепелєв. Якщо вчора про нього говорили: "Хто такий Шепелєв"? То сьогодні вже кажуть: "О, Шепелєв".

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Просто його мовчазність, нерозкритість словесна... Мені здається, він може ще більше на футбольному полі, творчий потенціал у нього дуже сильний. Передача є, мислить нестандартно на футбольному полі, технічний. Ще б трошки у нього крила виросли в плані впевненості, щоб ширина його гри розкрилась повністю", – сказав Мороз у програмі Трендець.

Нагадаємо, Шепелєв – вихованець академії Динамо. Професіональну кар'єру розпочав у київському клубі у 2014 році. В УПЛ дебютував 25 лютого 2017 року у поєдинку проти Зорі. У поточному сезоні провів за свою команду 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 7 результативних передач.

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