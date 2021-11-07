"Радісні емоції переповнюють. Але є побоювання – виграючи 3:0, віддали ініціативу. Легко пропускаємо, таких сильних комбінацій у Руха не було, але пропускаємо ці м'ячі. Могли зіграти міцніше.

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Якість першого тайму була близькою до ідеалу. Оборона трохи страждає у нас. При 3:0 футболісти подумали, що перемога у кишені. Той досвід, який вони здобули, буде для них корисним.

Воротар Кучерук? З одного боку, пенальті потягнув, з іншого – два голи, прогавив удар зі штрафного, на те Федорчук і майстер. Будуть претензії і до оборони, і до тих, хто відбирає. Потрібно продовжувати працювати.

За що мене вилучили? Трошки не впорався з емоціями. Є й мені над чим працювати", – сказав Мороз у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, виграючи по ходу поєдинку 3:0, одесити примудрились пропустити три голи у відповідь і лише на останніх хвилинах вирвали перемогу над львів'янами.

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