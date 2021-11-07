Мороз озвучив претензії гравцям Чорноморця попри вольову перемогу над Рухом
Головний тренер "моряків" Юрій Мороз прокоментував поєдинок 14-го туру УПЛ (4:3) проти команди Леоніда Кучука.
"Радісні емоції переповнюють. Але є побоювання – виграючи 3:0, віддали ініціативу. Легко пропускаємо, таких сильних комбінацій у Руха не було, але пропускаємо ці м'ячі. Могли зіграти міцніше.
Чорноморець – Рух – 4:3 – відео голів та огляд матчу
Якість першого тайму була близькою до ідеалу. Оборона трохи страждає у нас. При 3:0 футболісти подумали, що перемога у кишені. Той досвід, який вони здобули, буде для них корисним.
Воротар Кучерук? З одного боку, пенальті потягнув, з іншого – два голи, прогавив удар зі штрафного, на те Федорчук і майстер. Будуть претензії і до оборони, і до тих, хто відбирає. Потрібно продовжувати працювати.
За що мене вилучили? Трошки не впорався з емоціями. Є й мені над чим працювати", – сказав Мороз у коментарі каналу "Футбол".
Нагадаємо, виграючи по ходу поєдинку 3:0, одесити примудрились пропустити три голи у відповідь і лише на останніх хвилинах вирвали перемогу над львів'янами.
Чорноморець феєрично перестріляв Рух – марний подвиг львів'ян після 0:3, Федорчук оформив дубль