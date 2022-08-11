Юрій Мороз стане новим головним тренером збірної України U-19, стверджує журналіст Ігор Бурбас. Колишній тренер Чорноморця та молодіжки Динамо працюватиме з командами U-16 і U-19. U-16 він вестиме до рівня U-19.

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В'ячеслав Шевчук, який з травня був помічником Єзерського у колективі, незадоволений рішенням звільнити Володимира. "Я у збірній був уперше. Єзерський запросив мене, бо були важливі відбіркові матчі чемпіонату Європи. Я вважаю, що збірна показала в тих тяжких умовах дуже гарну гру та результат. Обіграли Нідерланди, Норвегію, із Сербією внічию зіграли.

Почув днями новину про звільнення, чесно – здивувався. Вважаю, що Єзерський – професіонал, чудова чесна людина, яка виконала хорошу роботу, і її звільняють… Якось мені прикро. Якби провалився – окей, а так не знаю. На мою думку, це неправильно", – резюмував Шевчук.

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