Спілкуватися з пресою вийшов помічник керманича "моряків" Сергій Дем'янець.

Черговий гол Довбика у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Чорноморець – 3:1

"У Юрія Леонтійовича погане самопочуття. У нас були помилки в обороні, хоча загалом до хлопців питань нема. Боролись, створювали, але своє треба реалізовувати. На жаль, пропустили необов'язкові голи. Рішення арбітрів коментувати не хочеться, треба передивитись повтори. Єдине – не розумію, для чого нам потрібен VAR. У першому таймі суперник грає рукою, у другому епізод також не дивились. Без коментарів. Попереду ще одна гра з Металістом 1925. Хлопці стараються, гра є, а результат повинен прийти", – резюмував Дем'янець у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Додамо, що Чорноморець програв утретє поспіль і залишився у зоні перехідних матчів.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Чорноморець, повернувшись на третю позицію