"Яка подальша доля буде у мене – не можу сказати. Є керівництво клубу в особі його президента Леоніда Клімова та генерального директора Анатолія Місюри.

"Дай бог, буде": Григорчук – про повернення в Чорноморець

У Чорноморці вирішуються якісь питання. Що ж, чекаємо. У будь-якому випадку, у мене, як і у всього тренерського штабу, є ще чинні контракти з Чорноморцем. Особисто мій спливає влітку 2022 року", – цитує Мороза Meta-ratings.

За чутками, на посаду наставника одеського клубу претендує Роман Григорчук. Після 18-ти турів УПЛ Чорноморець розташувався на 13-й сходинці.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ