Морієнтес: Погба – один із найкращих півзахисників світу, він підходить Реалу

Екс-форвард Реала Фернандо Морієнтес підтримує бажання Зінедіна Зідана бачити у складі мадридців Поля Погба.

"Я думаю, що Погба є великим гравцем, але Реал Мадрид повинен продати кількох гравців, щоб мати змогу придбати когось. У півзахисті Реала багато якісних гравців, але Погба – один з найкращих у світі.

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Зідан дуже хоче підписати Поля. Я думаю, коли тренер хоче бачити когось у складі, то це значить, що він бачить, як гравець може підсилити команду. Якщо Погба таки прийде в Реал, то він буде прекрасним підсиленням", – поділився Морієнтес у коментарі AS.

Нагадаємо, що Погба виявив бажання перейти до мадридського Реала. Також на гравця претендує Ювентус. Додамо, що Манчестер Юнайтед хоче отримати за Погба близько 150 млн євро.

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