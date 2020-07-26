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Мор'єнтес отримав посаду в італійському клубі

14:29 - Читать на русском
Мор'єнтес отримав посаду в італійському клубі
Фернандо Мор'єнтес / фото ФК Расінг Капрі

Колишній нападник Реала та збірної Іспанії Фернандо Мор'єнтес став одним із керівників італійського Расінг Капрі.

Мор'єнтес став технічним директором новоствореного Расінг Капрі, повідомляє sportpress24.

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Окрім того, екс-форвард Реала шукатиме перспективних гравців для підсилення команди – зазвичай цим займається споритвний директор або скаут клубу.

Зазначимо, що Расінг Капрі – один з клубів, який входить до консорціуму Расінг Сіті Груп. Партнерами італійців є Расінг Мурсія та Расінг Сакраменто.

Нагадаємо, Мор'єнтес встиг за свою кар'єру пограти за Монако, Валенсію, Ліверпуль, Сарагосу та Марсель, але найбільше запам'ятався своїми виступами за Реал, у складі якого наколотив 100 голів та віддав 31 асист.

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Теги
Фернандо Мор'єнтес Іспанія Іспанія Італія Расінг Капрі Расінг Капрі Реал Мадрид Реал Мадрид
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