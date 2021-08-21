18-річний центрхав вирішив виступати не за збірну Іспанії, де розпочав футбольну кар'єру, а за головну команду Гвінеї, повідомляє AS.

Куман дав пораду скандальному Моріба, який вередує через запропонований Барселоною контракт

На рішення Моріба, який народився у Конакрі, столиці африканської держави, не вплинув і лист Федерації футболу Іспанії, у якому вона підтримала гравця на фоні конфлікту з клубом. Зараз в активі Ілайша 9 матчів за молодіжки "Фурії Рохи" U-17 і U-18.

Очікується, що представника Барселони викличуть у табір збірної Гвінеї на поєдинок кваліфікації ЧС-2022 проти Гвінеї-Бісау, який відбудеться 1 серпня.

Нагадаємо, Ілайш Моріба наразі не тренується з основою "блаугранас", адже відмовився продовжувати чинний до 2022 року контракт на вигідних для клубу умовах.

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