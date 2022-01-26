Найближчим часом 19-річний гвінеєць прибуде у Валенсію задля підписання контракту з однойменним клубом, повідомляє AS. Орендна угода з німцями розрахована на пів року без опції викупу.

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Хосе Бордалас хоче залатати Морібою дірку у півзахисті, яка виникне після відходу Даніеля Васса. 32-річний хавбек вже узгодив трансфер в мадридський Атлетіко, а саме представлення є лише питанням часу.

Ілайш в четвер, 27 січня, пройде медогляд і одразу ж приєднається до тренувань з "кажанами". Це буде друге підписання Валенсії взимку після повноцінного трансферу Ерая Кюмерта.

Нагадаємо, Ілайш Моріба є вихованцем Барселони, але влітку він відмовився продовжувати контракт. РБ Лейпциг віддав за молодого бунтівника 16 мільйонів євро, той поки не виправдав сподівань: 100 хвилин у шести матчах і нуль результативних дій.

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