Морено зворушливо подякував Енріке за співпрацю після конфлікту за тренерське крісло збірної Іспанії

Новоспечений тренер Монако Роберт Морено запевнив, що у нього немає ніяких непорозумінь з чинним наставником збірної Іспанії Луїсом Енріке.

"Я пропрацював разом з Луїсом Енріке дев'ять прекрасних років і не відчуваю нічого, крім подяки.

"Я не хочу бачити таку людину у своєму штабі", – Енріке різко висловився про відхід Морено зі збірної Іспанії

Те, що трапилося кілька тижнів тому, вже в минулому. Я треную вже 28 років, з 14-річного віку. Минуле не змінити, але його потрібно залишати позаду", – цитує Морено Marca.

Нагадаємо, Роберт Морено залишив посаду наставника збірної Іспанії після повернення Луїса Енріке, який весною покинув "Фурію Роху" через важку хворобу доньки.

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