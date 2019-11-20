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Морено відверто прокоментував свою скандальну відставку з посади головного тренера збірної Іспанії

20 листопада 23:30 616 Читать на русском
Морено відверто прокоментував свою скандальну відставку з посади головного тренера збірної Іспанії
Роберт Морено / Фото El Confidencial

Колишній наставник "Фурії Рохи" Роберт Морено поділився емоціями щодо свого звільнення.

"Зовсім недавно мені доручили очолити збірну Іспанії. Я впорався зі своїм завданням і зумів успішно пройти кваліфікацію. Зараз я не хочу дорікати тим, хто прийняв рішення знову призначити на посаду тренера Луїса Енріке.

Луїс Енріке знову очолив збірну Іспанії

У мене залишилася чиста совість, я розумію, що не можна догодити всім і відразу. Я приймаю і поважаю будь-яке рішення. Я завжди був людиною слова, раніше я говорив, що покину посаду, якщо Енріке захоче повернутися на своє місце.

Спасибі всім гравцям за відданість, проявлену на полі і на тренуваннях. Я завжди намагався бути чесним з ними. Моїм завданням було допомогти їм вийти на якісно новий рівень. Також дякую всім членам Королівської іспанської футбольної федерації за цю можливість.

Зараз я повинен дивитися вперед і шукати для себе нові виклики. Моя мета – знайти новий футбольний проект, який мене зацікавить", – цитує Морено Marca.

Нагадаємо, напередодні Роберта Морено звільнили з посади наставника збірної Іспанії, а на його місце повернувся Луїс Енріке, який весною покинув "Фурію Роху" через важку хворобу доньки.

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Федерація футболу Іспанії Роберт Морено Роберт Морено Іспанія Іспанія Іспанія Луїс Енріке Луїс Енріке
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